Fichtelberg immer beliebter: Oberwiesenthal rüstet sich für Touristen-Ansturm

Oberwiesenthal - Sachsens höchstgelegener Wintersport-Ort rüstet sich für die neue Saison, in der mit einem Ansturm an Touristen gerechnet wird. Während in Bayern , Österreich und Italien die Preise für Skiurlaub erneut kräftig steigen, gehen die Liftbetreiber in Oberwiesenthal ( Erzgebirgskreis ) trotz Kostensteigerung mit den gleichen Preisen wie im Vorjahr ins Rennen.

Schwebebahn-Chef René Lötzsch (51) verzichtet diese Saison auf Preiserhöhungen. © Uwe Meinhold

René Lötzsch (51), Chef der Fichtelberg-Schwebebahn: "Ein Skipass für sechs Tage kostet weiterhin 205 Euro. Wir haben das bewusst so entschieden, setzen auf ein Angebot, das noch bezahlbar ist."

Die Saisonkarte am Fichtelberg ist mit 420 Euro preiswerter als ein Skipass für eine Woche in den Alpen.

Auch gegen die modernen Lifte am Keilberg in Tschechien wollen die O'thaler mit günstigeren Angeboten bestehen: "Unsere Tageskarte ist mit 39 Euro rund sechs Euro preiswerter", so Lötzsch.

Vor allem für Familien, für die ein Winterurlaub in großen Skigebieten kaum noch erschwinglich ist, wird der Erzgebirgsort attraktiver. Ferienwohnungen und -häuser in Oberwiesenthal sind gefragt wie nie. Das Online-Portal "HomeToGo" kürte die kleine Stadt am Fichtelberg kürzlich zum Top-Tipp für 2023/24 unter den deutschen Tourismus-Orten mit weniger als 5000 Einwohnern.

Reiseexperte Jonas Upmann: "Unser Portal verzeichnete einen Anstieg der Suchanfragen für Oberwiesenthal um 157 Prozent gegenüber dem Vorjahr."