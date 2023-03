Flitterwochen in Afrika: Sachse (†39) stirbt auf seiner Hochzeitsreise

"Bester Tischtennisspieler in Bernsbach": Eric L. (39, l.) vor einem Jahr mit seinen Sportkameraden nach einem Pokalsieg. © privat

Eric L. (39) fing sich auf der nachgeholten Hochzeitsreise in Kenia eine Infektion ein und starb in einem Krankenhaus vor Ort - in den Armen seiner Frau.

Kurz vor Corona hatten Eric und seine Frau geheiratet. Das Paar lebte schon länger zusammen, hat zwei Kinder (4, 6). Die Hochzeitsreise nach Kenia mussten sie wegen der Pandemie verschieben.

In diesem Februar war es so weit. Die Familie unternahm Fotosafaris. Dabei muss sich Eric L. eine Blutvergiftung zugezogen haben. Sein Zustand verschlechterte sich rapide, am 6. März starb er in Kenia im Krankenhaus.



Robert Gropp, Kollege des Verstorbenen bei den Stadtwerken Annaberg-Buchholz, sammelt Geld für die Familie im Internet. Innerhalb von vier Tagen spendeten Menschen auf der Seite gofundme.com mehr als 16.000 Euro für die Familie.