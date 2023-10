Frack & Dreispitzhut: Oberwiesenthaler Postkutscher haben neue Uniformen

Blasen mächtig ins Horn: Christoph Kaufmann (36, l.) und Michael Pause (34) in ihren neuen Uniformen. © Maik Börner

"Es ist schön, wenn alles zusammenpasst." So beschrieb Kutscher und Pferdewirt Christoph Kaufmann (36) seine neue Aufmachung.

Die drei neuen Anzüge der Postkutscher - jetzt mit Frack und Dreispitzhut ausgestattet - wurden nach historischer Vorlage durch die Hut- und Kostümmanufaktur Altenburg geschneidert.

Seit den 90er Jahren fuhren die Kutscher in Anzug und Zylinder. Die alten Outfits waren laut Stadtinformation stark angestaubt: "Aufgrund des sehr verschlissenen Zustandes der alten Uniformen mussten die Kutscher in der Vergangenheit in der Kleiderwahl zum Fahrtag stark improvisieren", so Tourismusleiterin Daisy Richter (32).

Die Uniformen wurden laut Kaufmann an das historische Vorbild von 1939 angelehnt.

Das Design der Postkutsche gleicht ebenfalls dem Jahr. Die Kutsche kann bis zu neun Passagiere aufnehmen. Das Gefährt wird von vier Pferden gezogen. Die Kutschfahrt-Saison in Oberwiesenthal (Erzgebirge) wurde am Dienstag beendet: "Sie lief richtig gut. Alles war ausgebucht", so Kaufmann.