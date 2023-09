25.09.2023 17:19 6.070 Frau hat Kreislaufprobleme und stürzt von Felsen im Erzgebirge

In Wolkenstein (Erzgebirge) kam es am Montagmittag zu einem Kletterunfall. Eine Frau stürzte von einem Felsen. Sie kam in ein Krankenhaus.

Von Fabian Windrich

Wolkenstein - Kletterunfall in Wolkenstein (Erzgebirge) am Montagmittag! Aufgrund von Kreislaufproblemen stürzte eine Frau von einem Felsen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kletterfelsen am Schloss Wolkenstein: Hier stürzte am Montag eine Frau in die Tiefe. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. © Bernd März Der Unfall geschah gegen 13.15 Uhr am berühmten Kletterfelsen in Wolkenstein. Eine Frau war laut Polizei wegen Kreislaufproblemen gestürzt. Daraufhin fiel sie wohl in ihre Sicherung und konnte sich aus dieser Position nicht mehr selbst befreien - die Höhenrettung wurde angefordert. Nach über einer Stunde konnte die Frau gerettet werden. Laut Polizei wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren mehr als 40 Rettungskräfte im Einsatz.

