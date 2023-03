Frau stirbt nach Frontal-Crash im Erzgebirge: Unfallfahrer schuldig gesprochen

Im September 2021 war es auf der B174 zu einem tödlichen Unfall gekommen. Nun stand der Unfallfahrer in Marienberg vor Gericht. (Archivbild) © Robert Butter

Der Unfall passierte Mitte September 2021. Der 28-Jährige war mit seinem Mercedes Vito in Richtung Marienberg unterwegs, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn kam und frontal mit einem Seat zusammenstieß. Der Mercedes-Fahrer sowie die vier Insassen im Seat wurden bei dem Unfall verletzt. Die 33 Jahre alte Beifahrerin in dem Seat sogar so schwer, dass sie wenige Tage nach dem Unfall verstarb.

Am Montag wurde der Fall in Marienberg vor dem Amtsgericht verhandelt. Laut Freie Presse hatte der Unfallfahrer zuvor angegeben, dass er durch einen Defekt am Auto oder einer Ölspur nicht mehr bremsen und lenken konnte, um so den Zusammenstoß mit dem Seat zu verhindern. Ein Gutachter hatte aber keinen Defekt an dem Mercedes feststellen können und auch eine Ölspur wurde nicht entdeckt.

Die Staatsanwaltschaft ging daraufhin davon aus, dass der 28-Jährige am Steuer eingeschlafen sei. Auch der Richter schloss sich dieser Einschätzung an. Laut Freie Presse sei dies plausibel, weil der Bundeswehrangehörige an einer Nachtübung teilgenommen hatte und nicht ausgeruht, sondern übermüdet gefahren sei.