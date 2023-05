Fremdenfeindlicher Zoff im Erzgebirge: Mann rastet vor indischem Restaurant aus!

Nach einem fremdenfeindlichen Zoff vor einem indischen Restaurant im Erzgebirge ermittelt nun die Polizei. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Der Streit spielte sich am gestrigen Mittwoch gegen 19.50 Uhr in der Gemeinde Hohndorf ab. Eine Anwohnerin alarmierte die Polizei, nachdem sie den Zoff in der Rödlitzer Straße bemerkt hatte.

Das war laut bisherigen Ermittlungen der Polizei geschehen: Der 33-jährige Deutsche fing vor dem indischen Restaurant plötzlich an, unter anderem fremdenfeindliche Sprüche zu schreien und gegen ein dort geparktes Auto zu treten - vermutlich aus fremdenfeindlichen Motiven!



Als eine Angestellte des Restaurants (22) aus dem Fenster schaute, beleidigte der Mann sie ebenfalls wüst.

Kurze Zeit später kam ein Inder (51) aus dem Lokal und wollte den Aggro-Mann zum Gehen bewegen. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten - der 51-Jährige schlug den Mann mit einem Stock, worauf dieser leicht verletzt flüchtete.

Anschließend suchte die Polizei die beiden Männer auf. Der mutmaßlich fremdenfeindliche Mann wurde zunächst von Rettungskräften versorgt.