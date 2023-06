Großrazzia: Soko Rex hebt Auer Hools-Gruppe "Starke Jugend" aus

Am Mittwochmorgen flogen in Aue, Lößnitz, Schneeberg, Johanngeorgenstadt und Stollberg ( Erzgebirgskreis ) an sieben Wohnungen und Nebengelassen die Türen auf. Polizisten suchten bei fünf Hauptbeschuldigten Beweismittel.

Die drei führenden Köpfe (22, 22, 23) der "Starke Jugend" wurden am Mittwoch in U-Haft genommen. Laut LKA sollen sie in der Vergangenheit auch mit rechtsextremistischen Straftaten in Erscheinung getreten sein.