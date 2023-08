Herzlich willkommen im Schacht? Tag der Sachsen befürchtet zu großen Besucheransturm

Aue-Bad Schlema - Der Name ist Programm: Unterm Motto "Herzlich willkommen im Schacht!" lädt Aue-Bad Schlema zum 29. Tag der Sachsen ins Erzgebirge .

Für Autofahrer wurden Sonderparkplätze im Gewerbegebiet Alberoda am Autobahnzubringer im Norden und neben der Schneeberger Gaststätte "Goldene Höhe" im Westen der Stadt eingerichtet. Die Shuttles von dort zum Festgelände sind kostenlos.

Dafür baut der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) sein Angebot massiv aus: Sonderbuslinien wurden nach und in Aue eingerichtet, Züge fahren verdichtet, teilweise mit den doppelten Kapazitäten. So auch die Erzgebirgsbahnen von und nach Zwickau und Johanngeorgenstadt und die City-Bahnen Chemnitz.

Drei Tage lang locken 270 Vereine, 165 Händler und 176 Bühnen-Highlights in den "Schacht". Die für diesen Namen verantwortliche Kessellage der Stadt ist allerdings auch Grund dafür, dass Aue nicht viel mehr Besucher als die angestrebten 180.000 verkraftet.

Polizeihauptkommissarin Jana Ulbricht und ihr Team sind auf den Tag der Sachsen gut vorbereitet. © Kristin Schmidt

Vor Ort haben dann die Kollegen um Polizeihauptkommissarin Jana Ulbricht alles im Griff: Dank Corona sei der Tag der Sachsen die Großlage "mit der längsten Vorbereitungszeit". Sollte der Besucher-Ansturm tatsächlich zu groß werden, regle die Polizei den Zulauf, kündigte die Sprecherin an.

Im "Schacht" selbst jagt ein Highlight das nächste: Lasershows am Freitag- und Samstagabend, der 2,5 Kilometer lange Festumzug am Sonntag und eine Stadtwette: Schaffen es die Veranstalter am Samstag, 15.000 Besucher das Steigerlied singen zu lassen?

Alle Infos zum Programm: www.tds.sachsen.de.