Im Uferbereich gefangen: Feuerwehr befreit hilflose Katze im Erzgebirge

Thermalbad Wiesenbad - Eine heldenhafte Rettung: Am Samstagabend befreite die Feuerwehr im Erzgebirge eine Katze, die im Uferbereich der Zschopau festsaß. Das Tier war völlig geschwächt. Ein Tierheim versucht nun, den Besitzer zu ermitteln.

Viele Facebook-User können den traurigen Blick der Katze kaum ertragen. Eine Nutzerin schreibt: "Mein Herz bricht." Eine weitere: "Da zerreißt es einem das Herz. Zum Glück ist das Kätzchen erstmal in guten Händen."

Die eingetroffenen Einsatzkräfte kletterten mit einer Leiter hinab und retteten das Tier mit einem Korb. Anschließend wurde die Katze dem Tierheim in Annaberg übergeben.

Völlig unklar ist, ob der Vierbeiner ausgesetzt wurde oder sich selbst in diese missliche Lage gebracht hat.

Nun soll der Besitzer ermittelt werden. Der Facebook-Beitrag wurde bisher mehr als 400-mal geteilt - gut möglich, dass sich der Halter oder die Halterin der Katze dadurch finden lässt.

Dieser kann sich im Tierheim Annaberg unter der Nummer 03733/622687 melden.

Am Ende des Facebook-Posts bedankt sich das Tierheim noch einmal bei der Feuerwehr: "An dieser Stelle noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an die Freiwillige Feuerwehr Wiesa für ihren Einsatz!"