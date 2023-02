Traumhochzeit auf Sächsisch: Hier fliegt Ihr in die Ehe!

Oberwiesenthal/Jahnsdorf - Bei der Hochzeit in den siebten Himmel schweben oder fliegen - das wird in Oberwiesenthal und vor den Toren von Chemnitz möglich: In der Fichtelberg-Schwebebahn und auf dem Flugplatz von Jahnsdorf können sich Paare bald in ungewöhnlicher Kulisse das Jawort geben.

Die Schwebebahn in Oberwiesenthal wird bald zum Trau-Ort mit der schönsten Aussicht. © Uwe Meinhold

Zur Trauung mit dem Flugzeug einfliegen oder danach direkt mit einem Privatflug zu den Flitterwochen in den Süden durchbrennen - Philipp Arnold (38) organisiert Hochzeiten am Flugplatz in Jahnsdorf (Erzgebirgskreis) ganz nach Wunsch.

"Freie Trauungen sind direkt am Rollfeld möglich. Wer möchte, kann mit seinen Gästen aber auch nur in unserem Airport-Café feiern und einen Rundflug buchen", so der Veranstalter.

Arnold nutzt den Tower des Verkehrslandeplatzes als Event-Location und betreibt dort ein Café. "Dieses Jahr haben wir bisher fünf Hochzeiten geplant. Die allererste wird im Juni stattfinden."

Wenn das Standesamt Neukirchen zustimmt, sollen in Zukunft auch standesamtliche Trauungen möglich sein.

Die wird es ab 2024 am höchsten Gipfel Sachsens geben: in der Gondel der Fichtelberg-Schwebebahn.

"Wir hatten viele Anfragen von Paaren, die nach einem besonderen Trau-Ort in Oberwiesenthal suchen. Nächstes Jahr wird die Bahn 100 Jahre. Dann soll es losgehen", sagt Bürgermeister Jens Benedict (37), der als ausgebildeter Standesbeamter auch selbst Trauungen vollziehen wird.