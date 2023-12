In Transporter gezerrt! Junger Mann (18) im Erzgebirge entführt

Oelsnitz/Lugau - Schock für einen jungen Mann (18) im Erzgebirge ! Er wurde von einem 44-Jährigen am vergangenen Mittwoch in einen Transporter gezerrt und entführt. Nach Stunden kam er frei. Der Entführer sitzt nun im Knast.

Die Polizei nahm im Erzgebirge einen mutmaßlichen Entführer (44) fest. Der Mann hatte einen 18-Jährigen gekidnappt. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde

Die Entführung spielte sich am helllichten Tag in Oelsnitz (Erzgebirge) ab. Gegen 12 Uhr war der 18-Jährige auf dem Markt unterwegs, als neben ihm plötzlich ein Transporter anhielt.



Ein Mann stieg aus, zerrte den 18-Jährigen in das Fahrzeug und fuhr in eine Wohnung. Dort wurde der junge Mann zunächst geschlagen, dann in eine Garage gebracht und eingesperrt.

Das Kuriose: Der 18-Jährige kannte den 44-Jährigen laut Polizei nicht. Offenbar suchte sich der Entführer ein willkürliches Opfer aus!

Nach einigen Stunden ließ der Täter sein Opfer gehen - glücklicherweise unverletzt.

Der junge Mann brachte sich in Sicherheit, anschließend wurde die Polizei informiert.

Die Beamten fuhren zu der Garage in Lugau, in der der junge Mann eingesperrt war. Dort trafen sie auch den 44-jährigen Entführer an. Die Handschellen klickten - der Mann wurde direkt festgenommen.