Kind im Erzgebirge angefahren und schwer verletzt: Polizei sucht Autofahrer

Gelenau - Im Erzgebirge wurde am gestrigen Donnerstag ein Kind (11) von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer.

Ein Junge (11) wurde im Erzgebirge von einem Auto angefahren und schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Der Zusammenstoß geschah gegen 15 Uhr in der Karl-Marx-Straße in Gelenau. In der Nähe des Sportplatzes überquerte der Junge die Straße. Ein Autofahrer stieß mit dem Kind zusammen.

"Der Fahrer stieg nach dem Unfall aus, sprach kurz mit dem verletzten Jungen und fuhr im Anschluss davon", so ein Polizeisprecher.

Das Kind wurde anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

So wurde der Fahrer beschrieben: