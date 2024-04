Kürbis-König aus dem Erzgebirge sucht Thronfolger

Handzettel mit Anbau- und Pflegetipps hat Rainer Drechsler schon vorbereitet. "Wenn es Schwierigkeiten gibt, komme ich auch vorbei und schaue, was den Pflanzen fehlt."

Doch die gärtnerische Leidenschaft des Kürbis-Königs ist auch ohne Garten-Reich ungebrochen: "Ich habe noch 500 Kerne meiner Riesensorten. Die möchte ich gern an Hobbygärtner verschenken", so der Senior.

Die Zeit in den Beeten ist für Rainer Drechsler vorbei: "Als meine Frau gestorben ist, habe ich Haus und Garten verkauft und wohne jetzt in einer Einraumwohnung."

Wer in seinen Beeten Platz für gigantische Kürbisse und Zucchini hat und Interesse an den Kernen des Kürbis-Königs, kann sich telefonisch unter 037296/7 92 15 an die Marktmeisterin wenden.