Letzte Hoffnung für Lärmhaus an der A72: Gemeinde fordert Tempolimit

Jahnsdorf - Picknick an der Autobahn? Auf die Idee käme kein Mensch, doch Familie Wild aus Jahnsdorf (Erzgebirge) ist dazu gezwungen. Sie wohnt an der Seifersdorfer Straße, nur 75 Meter von der A72 entfernt - ohne Lärmschutz. Der Bund will nicht helfen, nun fordert die Gemeinde Tempo 80 auf der Autobahn.