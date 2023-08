Lokführer-Wechsel auf Sachsens schönster Strecke: Letzter Lehrling beerbt den Lehrmeister

Oberwiesenthal - "Jede Fahrt ist wie ein Ritt auf der Kanonenkugel, aber es ist mein absoluter Traumjob", so der frischgebackene Lokführer Raik Escher (49).

Jürgen Dieterici (66, l.) und Raik Escher (49) vor Dietericis Lieblingslok - die "Wilde Kathrin" (75). © Fichtelbergbahn

Bei der Fichtelberg-Bahn im Erzgebirge gibt es einen Lokführer-Wechsel. Nach 43 Jahren hat es sich für Jürgen Dieterici (63), den Strecken-Veteranen, ausgedampft. Er ist Lokführer in dritter Generation und verabschiedet sich am Donnerstag in den Ruhestand.

Dieterici sieht das Ganze sehr gelassen, immerhin übergibt er den Staffel-Stab an seinen letzten Lehrling Raik Escher.

"Ich habe zu meinen Azubis immer gesagt: Die Dampflok, der Kessel, das ist alles wie so eine kleine Bombe. Der Dampf kann dein bester Freund sein, der kann in der nächsten Sekunde aber auch dein größter Feind sein. Da gehört eben Kenntnis und Respekt dazu, und der Raik hat die. Ich bin stolz auf ihn", so der Dampfmeister über seinen Nachfolger.

Raik Escher ist eigentlich gelernter Forstwirt, hatte aber schon immer den Traum, als Lokführer zu arbeiten: "Es hat lange gebraucht, bis ich zu meinem Traumjob gekommen bin. Ich habe mich 2014 das erste Mal beworben. Nach ein paar Absagen habe ich 2020 den Anruf bekommen, ob ich noch Interesse hätte", so Escher.

Nach drei anstrengenden Jahren ist der einstige Forstwirt seit 17. August offiziell Lokführer der Fichtelbergbahn.