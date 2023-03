Machete und Drogen im Erzgebirge gefunden: Mann (37) im Knast!

Bei einem Mann (37) im Erzgebirge fand die Polizei unter anderem Drogen und auch eine Machete. (Symbolbild) © Tino Plunert/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckte ein Mitarbeiter einer Unterkunft in der Deutschlandschachtstraße in Oelsnitz am Dienstagmorgen bei einem Bewohner im Zimmer mehrere drogenähnliche Substanzen.

Als die Polizei eintraf, bestätigte sich der Verdacht.

Bei der Durchsuchung des Zimmers fanden die Beamten insgesamt 19 Konsumeinheiten Marihuana und circa 8,5 Gramm Crystal. Außerdem noch etwa 1500 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung, mehrere erlaubnispflichtige Feuerwerkskörper und auch eine Machete.

Daraufhin wurde der 37-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen.