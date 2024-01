Mehrere Zentimeter Neuschnee: Der Winter kehrt zurück nach Chemnitz und Umgebung

Auf dem Fichtelberg ( Erzgebirge ) schneit es bereits seit dem gestrigen Donnerstagabend wieder. Das wird auch so bleiben. Die Frühtemperaturen fallen am Montag auf circa minus 15 Grad.

Etwas mehr Winter als in Chemnitz ist in den nächsten Tagen in Plauen und in Freiberg zu erwarten. In Zwickau sehen die Aussichten ähnlich wie in Chemnitz aus.