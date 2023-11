Mercedes kommt von Straße ab und schleudert in fünf Meter hohe Baumkrone

Nachdem der Mercedes gegen die Baumkrone flog, landete er auf der Fahrerseite. © André März

Gegen 1 Uhr war eine 24-jährige Mercedes-Fahrerin auf der Pflockenstraße zwischen Oelsnitz und der S255 unterwegs, als sie etwa 1200 Meter nach dem Ortsausgang Waldesruh in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab kam.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr sie in einen Straßengraben. "An einer sich dem Straßengraben anschließenden Feldwegeinfahrt hob der Mercedes ab und flog etwa 30 Meter durch die Luft", heißt es weiter. Dabei krachte das Auto in fast fünf Metern Höhe mit einem Baum und schlug schließlich auf dem an die Straße angrenzenden Feld auf der Fahrerseite auf.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Mercedes-Fahrerin bereits aus ihrem Auto befreit worden und von Ersthelfern betreut. Die 24-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Im Rahmen der Unfallaufnahme führten die Polizisten bei ihr einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 1,2 Promille ergab. Sie wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Der unfallbedingte Sachschaden beläuft sich laut Polizeiangaben auf mehr als 20.000 Euro. Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden. Im Baum wurden anschließend mehrere Autoteile gefunden.