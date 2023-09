Meteorologen prophezeien feuchtfröhliches Fest: "Tag der Sachsen" wappnet sich gegen Regen

Am Freitag startet der "Tag der Sachsen", doch das Wetter sieht leider nicht sehr gut aus. Es ist Regen vorhergesagt, doch Aue-Bad Schlema ist vorbereitet.

Von Robert Preuße

Aue-Bad Schlema - Am Freitag startet der "Tag der Sachsen 2023" in Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis). Doch ein Blick in den Himmel verheißt nichts Gutes. Die Stadt ist im Falle von Starkregen gewappnet. Eine erste Entwarnung: So schlimm wie beim diesjährigen Wacken-Festival wird es wohl nicht.

Dunkle Wolken über Aue-Bad Schlema. Zum "Tag der Sachsen 2023" wird mehr Regen als Sonnenschein erwartet. © Uwe Meinhold Für das Stadt-Event wurden zwei Großraumparkplätze zur Verfügung gestellt: beim Gewerbegebiet Alberoda und in Schneeberg bei der Gaststätte "Goldene Höhe". Beide Parkflächen sind auf einem Feld angelegt. "In der Vorbereitung wurden die beiden Parkplätze nochmals verdichtet", erklärt Stadtsprecherin Jana Hecker (59). Shuttlebusse pendeln regelmäßig. Falls der Boden wegen des vorhergesagten Regens aufgeweicht würde, dann stünden circa 2000 Ersatzstellplätze in Schneeberg zur Verfügung. "Das entspricht ungefähr dem Doppelten, was an Besucherfahrzeugen am Freitag erwartet wird", so Hecker. Erzgebirge Nach Sturz im Wald: Einsatzkräfte suchen 13-Jährige im Erzgebirge Der "Tag der Sachsen 2023" ist größtenteils eine Freiluftveranstaltung. Fakt ist aber: Das Fest wird stattfinden - "auch bei Regen".

Der Parkplatz Nord im Gewerbegebiet Alberoda ist einer von zwei Großparkplätzen, die auf Feldern liegen. © Maik Börner

Ein Fahrzeug versinkt im Schlamm beim Wacken-Festival 2023. So schlimm wird es in Aue-Bad Schlema wohl nicht werden. © Axel Heimken/dpa

Die Festbühne am Altmarkt ist eines von vielen Freiluft-Events, die ab heute stattfinden. © Maik Börner

"Tag der Sachsen" soll kein zweites Wacken werden