Navis schicken Autofahrer im Erzgebirge in die Irre

Schneeberg - Irre, wie Technik Menschen in die Irre schickt! In Schneeberg (Erzgebirgskreis) musste die Feuerwehr eine hilflose Autofahrerin aus einer engen Fußgänger-Gasse retten. Das Navi hatte die Frau fehlgeleitet . Die Stadt hat nun reagiert.

Schneebergs Feuerwehrchef Danny Schindler (43) ärgert sich über festsitzende Laster in der engen Webergasse. © Niko Mutschmann

Stadtwehrleiter Danny Schindler (43) kennt das Problem in der Schlemaer Gasse: "Das ist eine Navi-Falle. Vor allem im Dunkeln wie im jüngsten Fall kann man das blaue Fußgängerschild übersehen." TAG24 hat's getestet: Tatsächlich schickt Google Maps Autos durch den Fußweg.

Schneebergs Bürgermeister Ingo Seifert (54, Freie Wähler) hat das Problem erkannt: "Der Bauhof wird das Fußgänger-Schild putzen und durch eine leichte Drehung besser sichtbar machen für Autofahrer." Ein Sperr-Poller kommt nicht infrage, um einen Anwohner nicht zu behindern.

Diese enge Gasse ist nicht das einzige Google-Problem in Schneeberg. Danny Schindler kennt mehrere Fälle, in denen Lastwagen vom Navi in die verwinkelte Altstadt zur engen Webergasse gelotst werden. "Ein Lkw fuhr sich an einem Gartenzaun fest", erinnert sich der Feuerwehrchef.