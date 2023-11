Neue Friedensglocke auf dem Fichtelberg geweiht: Doch es werden weitere Spenden benötigt

Initiator Gerd Schlesinger ist stolz auf die neue Friedensglocke. © Bodo Schackow/dpa

Am gestrigen Reformationstag wurde die gut 2700 Kilogramm schwere Glocke aus Bronze auf dem Fichtelberg geweiht. Sie soll künftig an Sonn- und Feiertagen ihren Ruf in die Region und über die Grenze nach Tschechien erschallen lassen. Doch wann es so weit ist, steht laut Initiator Gerd Schlesinger aktuell noch nicht fest.

Denn der Glockenstuhl der bisherigen Glocke könne für die neue nicht benutzt werden, erläutert Schlesinger, der Türmer in Schwarzenberg ist. Grund dafür ist das höhere Gewicht - ihr Vorgänger wiegt mit 1,6 Tonnen deutlich weniger.

Insgesamt beziffern sich damit die Kosten für Glocke und Glockenstuhl auf 150.000 bis 160.000 Euro. Der Verein Friedensglocke Fichtelberg hat bisher mehr als 30.000 Euro gesammelt. Das Land Sachsen steuert rund 86.500 Euro bei.

Es fehlt aktuell daher noch knapp ein Drittel, um die Konstruktion zu vollenden. Deswegen sollte die neue Glocke nach ihrer Weihe auch wieder abtransportiert und an einem sicheren Ort aufbewahrt werden.