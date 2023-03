Neuschnee in Sachsen: Wo ist noch Wintersport möglich?

In Eibenstock sind zwei von drei Liften ebenfalls in Betrieb (ab 9 Uhr) und die Talabfahrt ist möglich.

Die Lifte und die Schwebebahn sind ab 9 Uhr in Betrieb. Auch auf den meisten Loipen und den Wanderwegen geht aktuell was. Nur die L5 Eliteloipen sowie der Neudorfer Skiwanderweg S1 und Skiwanderweg nach Hammerunterwiesenthal S3 sind geschlossen und auch das Nachtskifahren kann witterungsbedingt nicht stattfinden.

Im Erzgebirge sind die Skigebiete rund um den Fichtelberg und in Eibenstock und im vogtländischen Schöneck generell geöffnet. Aber am Fichtelberg können aktuell nur die Skipisten 2 (Fichtelberg-Talstation Seilschwebebahn), 4 (Kleiner Fichtelberg-Talstation Kurvenlift), 8 (Skihang), 9 (Fichtelberg-Talstation Himmelsleiterlift), R (Rennstrecke) sowie TW (Trainingsstrecke am Wäldchen) befahren werden. Die anderen Pisten und der Rodelhang sind geschlossen.

Neben der Schwebebahn sind auch die Lifte am Fichtelberg in Betrieb. (Archivbild) © Uwe Meinhold

In Schöneck sind sowohl der Vierer-Sessellift Hohe Ruth, der Doppelschlepplift Streugrün, der Schlepplift Schiehausberg und der Zauberteppich jeweils ab 9 Uhr geöffnet. Die Loipen sind allerdings aktuell nicht mehr befahrbar und auch der Rodelhang ist nur noch eingeschränkt nutzbar.

Ähnlich sieht es in Klingenthal aus. Die Sonnenloipe ist geschlossen, die Kammloipe und die Kielloipe Mühlleiten sind aber befahrbar. Der Lift am Skihang Mühlleiten ist ab 9.30 Uhr geöffnet.

Das Wochenende bleibt winterlich in Sachsen. In den Bergen kann es am Samstag bis zu vier Zentimeter Neuschnee geben und auch am Sonntag können gebietsweise noch ein paar Flocken aus den Wolken krümeln. Es wird allerdings auch wieder stürmisch. Am Samstagvormittag muss man mit Böen von 55 bis 70 km/h rechnen, in den Bergen bis 80 km/h und auf dem Fichtelberg können Orkane bis 130 km/h auftreten. Ab Mittag lässt der Wind dann nach.

Am Sonntag wird es dann langsam wieder milder, mit Temperaturen bis sieben Grad.