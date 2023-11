08.11.2023 21:25 1.113 Polizei- und Rettungseinsatz im Erzgebirge: Person stürzt aus Fenster!

Polizei- und Rettungskräfte wurden am heutigen Mittwochabend in die Auerhammerstraße/Wettinerstraße in Aue gerufen. Dort stürzte eine Person aus einem Fenster.

Von Julian Winkler

Aue - Polizei- und Rettungseinsatz in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) am Mittwochabend! Auf einem Fußweg in der Auerhammerstraße in Aue lag am Mittwochabend eine verletzte Person. Laut Polizei stürzte diese aus einem Fenster. © Niko Mutschmann Gegen 19.30 Uhr wurden die Rettungskräfte in die Auerhammerstraße, Ecke Wettinerstraße gerufen. Dort lag eine verletzte Person auf dem Fußweg, die kurz zuvor aus einem Fenster gestürzt war. Die Person wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Was genau geschehen ist, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Erzgebirge Neun Tage nach Derby-Pleite: EHV beurlaubt Trainer Just! "Ein Fremdverschulden können wir aber ausschließen", so ein Polizeisprecher gegenüber TAG24. Die Ermittlungen laufen. Normalerweise zieht die Redaktion es vor, nicht über mögliche Suizide zu berichten. Da die Ermittlungen in diesem Vorfall aber noch komplett in alle Richtungen gehen, hat sich die Redaktion entschieden, es zu thematisieren.

Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, bei der Telefonseelsorge findet Ihr rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge, bundeseinheitliche Nummer: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.

Titelfoto: Niko Mutschmann