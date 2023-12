04.12.2023 11:34 3.902 Polizeieinsatz im Erzgebirge: Schule bleibt wegen Drohung geschlossen

In Marienberg gab es am Montag in der Heinrich- von-Trebra- Oberschule einen Polizeieinsatz. Hier war am Sonntag eine Drohung eingegangen.

Von Claudia Ziems

Marienberg - Polizeieinsatz an einer Schule in Marienberg (Erzgebirge) am Montagmorgen! Polizeieinsatz in Marienberg: In der Heinrich-von-Trebra-Oberschule ging am Sonntag eine Drohung ein. © Harry Härtel Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, ging die Drohung in der Heinrich-von-Trebra-Oberschule "auf elektronischem Weg" bereits am gestrigen Sonntag ein. Die Schulleitung hat sich daraufhin entschieden, den Betrieb am Montag einzustellen, auch eine benachbarte Kita bleibt geschlossen. "Aktuell ist aber nicht von einer ernsthaften Lage auszugehen", so ein Polizeisprecher. Die Einrichtung wurde durch Spezialkräfte durchsucht, auch Spürhunde waren im Einsatz.

