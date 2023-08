Rasierklingen unter Aufklebern versteckt: Mindestens zwei Verletzte

Lugau - Die Polizei warnt in Lugau ( Erzgebirge ) vor Aufklebern, unter denen Rasierklingen versteckt sind.

Auch im Stadtpark wurden mehrere Aufkleber gefunden. (Symbolbild) © Bildmontage: Friso Gentsch/dpa, Ralph Kunz

Bereits am Mittwochabend entdeckten die Beamten nach einem Zeugenhinweis einen Aufkleber an einem Verkehrszeichen in der Sallauminer Straße, unter dem sich eine Rasierklinge befand. Der Aufkleber war bereits fast vollständig gelöst und wurde sichergestellt.

Im Rahmen der Ermittlungen wurden auch im Bereich des Stadtparks, einschließlich dem Skaterpark, mehrere Aufkleber mit verschiedenen politisch motivierten Aufdrucken entdeckt. Unter einigen von ihnen befanden sich ebenfalls Rasierklingen.

Bisher ist bekannt, dass sich beim Ablösen der Kleber unabhängig voneinander zwei Männer im Alter von 20 und 42 Jahren leicht verletzten. Daraufhin wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung sowie Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen illegaler Plakatierung aufgenommen.

Die Polizei warnt vor den Rasierklingen präparierten Aufklebern: "Beim Ablösen kann man sich Verletzungen zuziehen." Wer entsprechende Aufkleber entdeckt, soll die Stadt Lugau oder die Polizei informieren.