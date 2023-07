Restaurant-Besuch im Erzgebirge endete mit mehreren Anzeigen

Olbernhau/Pockau-Lengefeld - Ein Restaurant-Besuch im Erzgebirge endete am Sonntag mit mehreren Anzeigen!

Die Polizei stoppte die beiden mutmaßlichen Zechpreller in Pockau. (Symbolfoto) © 123RF/bwylezich

Gegen 19 Uhr verließen ein Mann und eine Frau ein Restaurant in der Grünthaler Straße in Olbernhau, ohne ihre Rechnung in Höhe von rund 70 Euro zu zahlen.

Ein Angestellter rief sofort die Polizei, die beiden mutmaßlichen Zechpreller waren allerdings schon mit dem Auto weggefahren.

Polizisten wollten das Fahrzeug in Blumenau stoppen, der Fahrer gab jedoch Gas und entkam vorerst der Kontrolle. In der Flöhatalstraße in Pockau konnten die Beamten ihn dann anhalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Fahrer 1,9 Promille intus hatte. Außerdem besaß er keinen Führerschein.

Der Deutsche muss sich nun also wegen Betruges auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und verbotener Kraftfahrzeugrennen verantworten.

Seine Begleiterin (49) beleidigte die Polizisten während der Kontrolle, bekam deshalb neben der Anzeige wegen Betruges noch eine weitere wegen Beleidigung.