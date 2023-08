Schockanrufe, Einbrüche und Co.: Polizei gibt wichtige Tipps

Stollberg - So ein Glück, wenn die Polizei kommt! Am heutigen Freitag war eine doppelte Streifenwagenbesatzung aus Chemnitz auf dem Simmel-Markt in Stollberg. Schockanrufe, Einbrüche, Betrug und Datenklau - die Bürger erfuhren wirklich Neues am Präventionsmobil.