Schon wieder Neuschnee! Winter-Comeback in Sachsen

Oberwiesenthal - Nach dem Frühlingswochenende mit vielerorts mehr als 20 Grad ist der Winter zurück in Sachsen . Am Dienstagvormittag hat es im Erzgebirge geschneit.

Am Dienstag hat es auf dem Fichtelberg geschneit. © Bernd März

Auf dem Fichtelberg hat sich bei den Schneefällen sogar eine rund drei Zentimeter hohe Schneedecke gebildet und die Straßen verwandelten sich in Rutschbahnen. Die Schneefallgrenze sank auf 600 Meter.

Schuld an dem Wintercomeback ist ein Tief, das zwar abgezogen ist, aber auf seiner Rückseite Polarluft nach Sachsen gebracht hat.

Wann bleibt endlich der Frühling dauerhaft? Aktuell müssen wir uns da noch etwas gedulden.

Nach dem Schneefall steigen die Temperaturen in Sachsen am Dienstag noch bis auf zwölf Grad, in den Bergen auf bis zu sieben Grad. Laut DWD muss in der Nacht zu Mittwoch aber wieder mit Frost und Tiefstwerten um die minus zwei Grad gerechnet werden und es bleibt wolkig. Der Mittwoch sieht ähnlich aus.