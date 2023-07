01.07.2023 14:52 Schon zum dritten Mal ausgebüxt: Feuerwehrmann findet Ausreißer

In Aue ist am Freitag eine Schildkröte ausgebüxt. Ein Feuerwehrmann entdeckte das Tier am Samstag am Galerieweg und brachte es der Besitzerin zurück.

Aue-Bad Schlema - Am Samstagvormittag hat ein Feuerwehrmann beim Spaziergang mit seinem Baby am Galerieweg in Aue (Erzgebirgskreis) eine Schildkröte entdeckt. Katrin Autenrieth freut sich über die Rückkehr des kleinen Ausreißers. © Niko Mutschmann Der Mann versuchte einen Tierarzt oder den "Zoo der Minis" zu erreichen, um Hilfe mit dem kleinen Ausreißer zu bekommen. Da er aber keinen Erfolg hatte, wollte er die Schildkröte mit zur Wache nehmen. Doch dann entdeckte er einen Anwohner, der ihm einen Hinweis zur Herkunft der Schildkröte geben konnte. Mit Tier und Kinderwagen ging es zu der Adresse, wo sich die Besitzerin über die Rückkehr ihres kleinen Ausreißers freute. Erzgebirge Selbstfahrender Shuttlebus wird im Erzgebirge getestet: Hier könnt Ihr mitfahren Die Maurische Landschildkröte lebt schon seit mehr als 60 Jahren auf dem Grundstück von Katrin Authenriet. Das Tier selber könnte aber schon deutlich älter sein. Es war auch nicht der erste Ausflug, den die Schildkröte in den Jahren gemacht hat, sondern der dritte. Ein Feuerwehrmann hat die Schildkröte in Aue entdeckt. © Niko Mutschmann Dabei hat sie aber seit Freitag nur etwa 200 Meter (Luftlinie) zurückgelegt.

Titelfoto: Niko Mutschmann