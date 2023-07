Selbstfahrender Shuttlebus wird im Erzgebirge getestet: Hier könnt Ihr mitfahren

Gelenau - In den nächsten Tagen ist im Erzgebirge ein automatisiertes Shuttle auf Testfahrt. Wer möchte, kann in dem selbstfahrenden Bus auch eine Runde mitfahren.

Wie schlägt sich so ein selbstfahrendes Shuttle im kurvenreichen Erzgebirge? © IAV GmbH

Hintergrund der Fahrten ist eine Nutzerstudie der Technischen Universität Chemnitz gemeinsam mit den Forschungspartnern Ingenieurgesellschaft Auto und Verkehr (IAV) und Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie den Kommunen Zwönitz und Gelenau.

Der selbstfahrende Bus wird im Rahmen der 750-Jahr-Feier noch bis kommenden Donnerstag in Gelenau eingesetzt. Die Gemeinde wird also in den sieben Tagen zu einer Art "Reallabor". Das Shuttle pendelt auf einer circa 1,5 km langen Strecke zwischen der Zentralhaltestelle beim Rathaus und dem Feuerwehrdepot.

Perspektivisch sollen automatisierte Shuttles dann nicht nur in der Stadt, sondern auch im ländlichen Raum genutzt werden können.

Das Fahrzeug wurde bereits in Hamburg und in der Nähe von Salzburg getestet. Eigentümer und Entwickler ist die IAV. Im Bus wird es auch einen Sicherheitsfahrer geben, der das Shuttle wenn nötig auch per Hand steuern kann.

"Für die Technik sind die besonderen Streckenbedingungen - enge Straßen mit etlichen Kurven und Neigungen - im Erzgebirge höchst anspruchsvoll", so Projekt-Koordinator Dr. Steve Rother (41) gegenüber TAG24.

Spannend ist für die TU Chemnitz natürlich auch, wie sich eine solche Fahrt für die Leute anfühlt. Ziel der Umfragen unter den Fahrgästen ist es, Anhaltspunkte dafür zu bekommen, wie ein solches Shuttle sein muss, um auf die Bedürfnisse seiner Nutzer bestmöglich einzugehen.

Der Einsatz der Fahrzeuge kann dabei vielfältig sein, so fährt es rein innerörtlich oder auch als Zubringer für die Citybahn.