09.05.2023 06:09 1.467 Skoda prallt gegen Baum: Fahrerin im Krankenhaus

In Elterlein ist eine Skoda-Fahrerin am Montagabend gegen einen Baum geprallt. Der Aufprall war so heftig, dass beide Airbags auslösten.

Von Victoria Winkel

Elterlein - Am Montagabend ist eine Skoda-Fahrerin in Elterlein (Erzgebirgskreis) schwer verunglückt. In Elterlein ist ein Skoda gegen einen Baum geprallt. An dem Auto entstand Totalschaden. © André März Die Frau war auf der Scheibenberger Straße in Richtung S258 unterwegs, als der Skoda aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug prallte schließlich gegen einen Baum und wurde durch die Wucht des Aufpralls wieder auf die Straße geschleudert. Der Zusammenstoß war so heftig, dass beide Airbags ausgelöst wurden. Die Fahrerin wurde beim Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An dem Skoda entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr Elterlein im Einsatz, die die Unfallstelle absicherte und sich um ausgelaufene Betriebsmittel kümmerte. Die Scheibenberger Straße musste für etwa anderthalb Stunden gesperrt werden.

Titelfoto: André März