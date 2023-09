Spuck-Attacke im Erzgebirge: Junge (9) von Jugendlichen ausgeraubt!

Annaberg-Buchholz - Ein Junge (9) wurde am gestrigen Montagabend in Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) von Jugendlichen ausgeraubt und angespuckt!

Die Polizei sucht derzeit nach zwei Jugendlichen, die einen Jungen (9) in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) angespuckt und ausgeraubt haben. (Symbolbild) © 123rf/heiko119

Das Ganze geschah gegen 19 Uhr in der Johannisgasse. Dort war der Neunjährige mit seinem Fahrrad unterwegs, als er am Abzweig zur Buchholzer Straße von seinem Rad stieg und an einer Gruppe Jugendlicher (zwei Jungs und zwei Mädchen) vorbeilief.

Einer aus der Gruppe sprach den Neunjährigen an, nahm ihm den Fahrradhelm weg und stieß ihn zu Boden. Anschließend spuckten zwei der Jugendlichen den Jungen an.

"Danach flüchteten beide, wie zuvor die beiden Mädchen, in Richtung Buchholzer Straße", heißt es von der Polizei. Der neunjährige Junge wurde leicht verletzt.

So wurden die Jugendlichen beschrieben: