Streit bei Veranstaltung im Erzgebirge eskaliert: 26-Jähriger getreten und geschlagen

Annaberg-Buchholz - In Annaberg-Buchholz ( Erzgebirge ) ist in der Nacht zu Sonntag ein Streit eskaliert, bei dem ein junger Mann (26) verletzt wurde.

Die Polizei ermittelt nach einem eskalierten Streit wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Frank Rumpenhorst, dpa/Boris Roessler

Wie die Polizei am Montag mitteilte, gerieten gegen 1 Uhr während einer Musikveranstaltung in einer Sporthalle in der Talstraße der 26-Jährige und ein derzeit noch unbekannter Mann aneinander.

Der Streit eskalierte, die beiden Männer gerieten aneinander.

"Der Unbekannte soll den 26-Jährigen mehrfach gegen Gesicht und Kopf geschlagen sowie getreten haben. Dabei erlitt das Opfer Verletzungen, die einer weiteren medizinischen Versorgung bedurften", so die Polizei weiter.

Der Täter wird so beschrieben: