30.06.2023 14:33 1.871 Streit in Freibad im Erzgebirge eskaliert: Acht Verletzte

Am Donnerstag ist in Lauter-Bernsbach ein Streit unter Jugendlichen in einem Freibad eskaliert. Es gab acht Verletzte.

Von Claudia Ziems

Lauter-Bernsbach - In Lauter-Bernsbach (Erzgebirge) ist am Donnerstagnachmittag ein Streit unter Jugendlichen eskaliert. Die Polizei ermittelt nach dem Vorfall im Freibad in Lauter-Bernsbach wegen gefährlicher Körperverletzung.(Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa Gegen 17 Uhr kam es im Freibad in der Lindenstraße zu einem Polizeieinsatz, nachdem der Bademeister den Notruf gewählt hatte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte offenbar ein 15-Jähriger mit anderen Jugendlichen im Schwimmbecken getobt. "Beim ins Wasserfallen hatte er dabei einen ausländischen Jugendlichen mitgerissen. Daraufhin war es zunächst zum Wortgefecht und Beleidigungen gekommen", so die Polizei weiter. Erzgebirge Neue Kunst aus dem Erzgebirge: Jetzt rauchen auch die Klimakleber Außerhalb des Schwimmbeckens eskalierte der Streit dann und es kam zur Schlägerei zwischen vier syrischen Kindern bzw. Jugendlichen (Alter zwischen 12 bis 15 Jahren) und fünf deutschen Jugendlichen (alle 15 Jahre alt). Die Personen gingen nicht nur mit Fäusten, sondern auch mit Holzstöcken und Flaschen aufeinander los. Von neun Beteiligten wurden acht leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Um die Tat aufzuklären, werden nun unter anderem auch unbeteiligte Zeugen vernommen.

