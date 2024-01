Täter wollte Geld: Jugendlicher im Erzgebirge mit Messer bedroht

Aue-Bad Schlema - Ein Jugendlicher (15) wurde am Donnerstagmorgen in Aue ( Erzgebirge ) von einem bisher unbekannten Mann mit einem Messer bedroht.

Am gestrigen Mittwochmorgen ein ähnlicher Fall - ein Teenager im Erzgebirge wurde attackiert. Das Mädchen (16) war am Morgen gegen 7 Uhr am Busbahnhof in Annaberg-Buchholz unterwegs.

Im Bereich der Geyersdorfer Straße/Adam-Ries-Straße/Lindenstraße bemerkte sie, dass ihr ein Mann folgte. Dieser soll sie plötzlich zu Boden gestoßen haben.

Als die 16-Jährige auf dem Boden lag, rief sie dem Unbekannten hinterher. Dieser drehte sich um, kehrte zu dem Mädchen zurück und schlug sie. Danach verschwand der Täter in eine unbekannte Richtung. Das Mädchen wurde leicht verletzt, heißt es von der Polizei.

So wird der Unbekannte beschrieben:

etwa 19 Jahre alt

etwa 1,75 Meter groß

blonde Haare

trug eine gestreifte Jacke (rot/schwarz/weiß), einen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und schwarze Stiefel

verdeckte einen Teil seines Gesichts mit einem Tuch

Auch zu diesem Fall sucht die Polizei Zeugen: Wer hat die Attacke beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03733/880 entgegen.