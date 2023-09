"Tag der Sachsen": Fällt das Volksfest 2024 ins Wasser?

Dresden/Aue - An diesem Wochenende findet in Aue-Bad Schlema der "Tag der Sachsen" statt . Doch das Volksfest steht vor einer ungewissen Zukunft. Schon jetzt gibt es Zweifel, ob es im kommenden Jahr überhaupt einen "Tag der Sachsen" geben wird.

"Einen 'Tag der Sachsen' zu stemmen, ist eine Mammutaufgabe, der sich immer weniger Städte stellen können und wollen", sagte die SPD-Politikerin Sabine Friedel (49). Die finanzielle Last und auch die personellen und logistischen Herausforderungen seien mittlerweile so groß, dass klassische Ausrichterstädte mit 15.000 bis 50.000 Einwohnern dreimal überlegen, sich überhaupt zu bewerben.

Auch in der AfD will man das Fest nicht missen: "Es ist richtig, mit dem Tag der Sachsen unsere ländlichen Regionen zu stärken und Bürgernähe zu zeigen", hieß es aus der Fraktion.

Landtagspräsident Matthias Rößler (68) spricht sich für den "Tag der Sachsen" aus. Allerdings räumt er finanzielle Grenzen ein. © Kristin Schmidt

Landtagspräsident Matthias Rößler (68) sieht in dem Fest eine "wunderbare Bühne für die Vereine und Verbände, für das Ehrenamt und die große Vielfalt unserer Bürgergesellschaft". Es biete für die Ausrichterstadt stets die Möglichkeit, sich über ihre Region hinaus zu präsentieren.

Der Präsident räumt ein, dass es finanzielle Grenzen gibt. "Insgesamt stehen für den Tag der Sachsen 2023 etwa 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. Wir müssen mit dem Geld der Steuerzahler und unserer Kommunen verantwortungsvoll umgehen, wir können nicht immer noch mehr draufsatteln."

Wie das Volksfest künftig ausgestaltet wird und welche Dimension es haben soll, werde das Kuratorium "Tag der Sachsen" beraten, sagte Rößler.

Das Fest findet seit 1992 an wechselnden Orten statt. Zur letzten Ausgabe 2019 in Riesa lockte es rund 310.000 Gäste an. Wegen Corona fiel es 2020 und 2021 aus. 2022 wäre die Stadt Frankenberg an der Reihe gewesen. Sie sagte die Party aber aus finanziellen Gründen ab. In Aue-Bad Schlema erwartet man nun 180.000 Besucher.