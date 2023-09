Tausende Euro futsch! Jugendliche (17) fällt auf Bank-Betrüger rein

In Niederwiesa (Landkreis Mittelsachsen) versuchten die Betrüger, eine Seniorin abzuzocken. (Symbolbild) © 123rf/ginasanders

Auch in Niederwiesa (Landkreis Mittelsachsen) kam es am gestrigen Mittwoch zu einem Telefonbetrug. Ein angeblicher Kripo-Beamter rief eine Rentnerin zwischen 15 und 16 Uhr an und überzeugte sie, zu einer Bank zu gehen und Bargeld zu holen.



Die Bank-Mitarbeiterin ahnte allerdings schnell den Betrug, sodass es nicht zur Auszahlung kam. "Die Betrüger ließen jedoch nicht locker und überzeugten die Rentnerin, mehrere Geldkarten an einen Boten auszuhändigen", heißt es von der Polizei.

Eine aufmerksame Nachbarin beobachtete die Situation und verständigte die Angehörigen der Rentnerin. Anschließend wurden die Geldkarten gesperrt.

Einen ähnlichen Anruf hatte auch ein Mann in Lichtenwalde erhalten. Doch er erkannte den Schwindel schnell, legte auf und informierte die Polizei.