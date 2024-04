Team zu klein für höhere Spielklasse: Kreisliga-Meister sucht Frauen für Aufstieg

Lössnitz - Der SV Affalter will seine Damenmannschaft verstärken und sucht Nachwuchs. Ein Schnuppertag am 20. April soll Mädchen Fußball und Verein im Lößnitzer Ortsteil näherbringen.

Jugendleiter Bernd Schmid (58, l.) und Frauen-Trainer Max Wehner (27) hoffen auf Verstärkung der Mannschaft. © Uwe Meinhold

"In unserer Jugendmannschaft gibt es sehr wenig Mädchen, deshalb haben wir die Aktion ins Leben gerufen", sagt der Nachwuchsleiter Bernd Schmid (58). Ziel des Vereins ist es, ein Mädchen-Team aufzubauen und so auch für Nachwuchs bei den Damen ab 16 Jahren zu sorgen.



Die Frauenmannschaft ist Kreisliga-Meister im Erzgebirge und will aufsteigen, kann jedoch nicht. Das Team ist zu klein: "Wir wollen ins Großfeld, da braucht man mehr Spielerinnen." Aktuell spielen die Frauen auf dem Kleinfeld, also dem halben Fußballfeld mit acht Spielerinnen.

Das Nachwuchsproblem ergibt sich jedoch nicht aus fehlendem Interesse am Sport: "Die Fußballbegeisterung mit Feuer und Herz ist bei Mädchen nicht so weit verbreitet, es gibt sie aber", sagt Schmid. Mitunter spielen beim SV Affalter Mädchen in der U8-Mannschaft.