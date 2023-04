Unfälle in Aue sorgen für Staus im Nachmittagsverkehr

Aue-Bad Schlema - In Aue-Bad Schlema krachte es am heutigen Montag gleich zweimal: Ein Bus kollidierte mit einem Auto, wenig später kam es nur wenige Kilometer entfernt zu einem weiteren Unfall.

Durch den Unfall wurde die Schneeberger Straße kurzzeitig voll gesperrt. Wenig später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Feuerwehr aus Aue kümmerte sich währenddessen um die Fahrzeuge.

In der Dr.-Otto-Nuschke-Straße krachte dieser Peugeot mit einem weiteren Peugeot zusammen. Anschließend kam Rauch aus dem Motorraum. © Niko Mutschmann

Gegen 15 Uhr krachte es am Schwimmbad in Aue, nur wenige Kilometer vom Bus-Unfallort entfernt. In der Dr.-Otto-Nuschke-Straße kollidierte ein Peugeot mit einem weiteren Peugeot.

Plötzlich stieg aus einem der Autos Rauch auf. Ein vorbeifahrender Krankentransporter hielt an und dessen Besatzung kühlte das offenbar überhitzte Fahrzeug.

Wenig später traf die Feuerwehr ein, die den Motorraum weiter kühlte. Zusätzlich kümmerten sich die Einsatzkräfte um auslaufende Flüssigkeiten an den Autos.

Laut ersten Informationen wurden die beiden Peugeot-Fahrer bei dem Unfall verletzt. Durch Sperrungen der Straße kam es am Nachmittag in Aue-Bad Schlema ebenfalls zu Stau. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei zur Unfallursache.

Mittlerweile sind alle Unfallstellen aber wieder geräumt - der Verkehr fließt wieder.