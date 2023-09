14.09.2023 12:18 860 Unfall im Erzgebirge: Opel landet im Straßengraben

Am Donnerstagvormittag kam es auf der S270 in Grünhain-Beierfeld zu einem Unfall. Eine Opel-Fahrerin landete in einem Straßengraben.

Von Fabian Windrich

Grünhain-Beierfeld - Unfall im Erzgebirge: Eine Opel-Fahrerin landete am Donnerstagvormittag im Straßengraben! Ein Opel kam am Donnerstagvormittag von der S270 in Grünhain-Beierfeld ab und landete im Straßengraben. © Niko Mutschmann Gegen 11 Uhr war die Fahrerin auf der S270 in Grünhain-Beierfeld unterwegs. In einer Kurve verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Auto und landete im Straßengraben. Laut ersten Informationen wurde die Frau verletzt - sie kam in ein Krankenhaus. Die S270 musste für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

Titelfoto: Niko Mutschmann