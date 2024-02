Vandalen im Erzgebirge: Weihnachtsbaum gefällt, Pyramide beschädigt

Zeugen, die in der Nacht etwas im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auch eine zehn mal zwölf Meter große Lichterecke auf der sogenannten Simmerhöhe wurde beschädigt. Unbekannte durchtrennten hier die Stahlseile, die zur Sicherung dienten. Dabei richteten sie 1300 Euro Schaden an.

Im Ortsteil Mauersberg in Großrückerswalde haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch offenbar mit einer Kettensäge den Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz gefällt.

Wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilte, hatten es Unbekannte offenbar auf die Weihnachtspyramide in Pockau-Lengefeld, im Ortsteil Wernsdorf, abgesehen.

Kabel der Pyramide wurden bereits am vergangenen Wochenende durchtrennt, sodass sie nicht mehr leuchtete. Das hatten Anwohner am Samstag gegen 17.45 Uhr bemerkt. "Offenbar geschah die Tat nur kurz zuvor, denn gegen 17.30 Uhr soll die Beleuchtung Zeugenangaben zufolge noch in Betrieb gewesen sein", heißt es weiter von der Polizei.

Die Beleuchtung wurde repariert, doch zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurden die Kabel erneut zerschnitten. Die unbekannten Täter zerstörten außerdem eine Laterne an einem Glockenturm und ließen eine angebrachte Wildkamera mitgehen. Hier entstanden mehrere Hundert Euro Schaden.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Hinweise zu den Taten in Großrückerswalde und Pockau-Lengefeld werden unter der Telefonnummer 03735 606-0 im Polizeirevier Marienberg entgegengenommen.