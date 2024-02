26.02.2024 07:36 2.644 Verheerendes Feuer im Erzgebirge: Garage steht lichterloh in Flammen

In Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) kam es in der Nacht auf Montag zu einem verheerenden Feuer: Eine Garage stand in Flammen.

Annaberg-Buchholz - Verheerendes Feuer in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge)! In der Nacht auf Montag stand eine Garage lichterloh in Flammen. Mitten in der Nacht brannte in Annaberg-Buchholz (Erzgebirge) eine Garage. Die Feuerwehr hatte stundenlang mit den Flammen zu kämpfen. © Niko Mutschmann Gegen 2.10 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Theodor-Preuß-Straße gerufen. Wie ein Einsatzleiter berichtet, stand vor Ort eine Garage in Vollbrand. Schnell begannen die Einsatzkräfte mit den Löscharbeiten. Währenddessen kam es immer wieder zu Explosionen, weil Propangas in der Garage gelagert war. Zwei Autos, die sich während des Brandes in der Garage befanden, wurden durch das Feuer komplett zerstört. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und dauerten bis zum Montagmorgen an. Wie es zum Brand kommen konnte, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

Titelfoto: Niko Mutschmann