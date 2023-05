Vom eigenen Transporter eingeklemmt! Mann im Erzgebirge schwer verletzt

Stützengrün - Ein VW-Transporter-Fahrer (56) wurde am gestrigen Mittwoch im Erzgebirge von seinem eigenen Fahrzeug eingeklemmt. Er kam schwer verletzt in eine Klinik.

Dann geschah es: Der 56-Jährige wurde zwischen den beiden Fahrzeugen eingeklemmt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann schließlich in ein Krankenhaus.

Als er das Fahrzeug verließ, rollte es plötzlich los. "Der 56-Jährige wollte den VW offenbar aufhalten und stellte sich zwischen den Transporter und einem davor parkenden Mercedes", so ein Polizeisprecher.

"An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro", so die Polizei.