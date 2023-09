"Wir knacken zusammen jede Nuss": Kommt Deutschlands beste Klasse aus dem Erzgebirge?

Mit den Mitschülern als Stärkung im Rücken: Johanna und Neele vertreten ihre Klasse bei "Die beste Klasse Deutschlands". © KiKA/Steffen Becker

Die Klasse 7c des Bertold-Brecht-Gymnasiums will mit ihrer Teilnahme beweisen, dass es im Erzgebirge nicht nur Holzköpfe gibt. So heißt es jedenfalls in ihrem Bewerbungsvideo für das große Schulquiz. Sie zeigen sich dort auf jeden Fall vielseitig: Bei den Themen Sport, Kunst und Sprachen sollte ihnen daher niemand so schnell etwas vormachen können.

Doch wie genau läuft das ab? In vier Wochen-Shows treten jeweils vier Klassen gegeneinander an, wobei immer zwei Schüler die jeweilige Klasse vertreten. Bei den Erzgebirgern sitzen Johanna und Neele in der ersten Reihe und sprechen für ihre Mitschüler.

Vor den Schülern liegen mehrere Wissensfragen, Experimente, die von Gästen präsentiert werden, und Studio-Spiele. Ziel ist es, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, bevor sie am Ende die letzte Quiz-Hürde im "The Split-Modus" meistern müssen.

Doch ob sich die 7c gegen die anderen drei Klassen durchsetzt, erfahren wir erst am 15. September. Sollten sie aus der Spielrunde als Sieger herausgehen, wartet auf sie das große Finale und eine Klassenfahrt nach Paris als Hauptgewinn.