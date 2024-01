Zwei Brände durch Feuerwerk im Erzgebirge ausgelöst

Die blaue Tonne war nicht mehr zu retten. © Niko Mutschmann

Kurz vor 3 Uhr musste dann die Feuerwehr Aue zu einem Brand ausrücken. Eine blaue Mülltonne hatte Feuer gefangen, nachdem dort offenbar eine Feuerwerksbatterie entsorgt worden war.

Die Anwohner versuchten noch, selbst das Feuer zu löschen. Jedoch konnten sie die Tonne von anderen Mülltonnen und einer Hecke wegziehen und somit ein Übergreifen der Flammen sowie einen höheren Sachschaden verhindern.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand mittels Schnellangriffsschlauch. Die blaue Tonne war am Ende komplett zerstört.

Auf welche Summe sich der entstandene Sachschaden beläuft, ist aktuell jedoch noch nicht bekannt.



Bereits am Sonntagabend kam es im Erzgebirge sowie im Landkreis Zwickau zu großen Feuerwehreinsätzen. Dabei brannte es in einer Industriebrache in Wiesa und in Limbach-Oberfrohna vernichtete ein Großfeuer eine Lagerhalle.