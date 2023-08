Zwei Schwerverletzte nach Unfall im Erzgebirge: Motorrad kracht mit Fahrrad zusammen

Johanngeorgenstadt - Schwerer Unfall am Samstagmorgen im Erzgebirge !

Schwerer Unfall in Johanngeorgenstadt: Am Samstagmorgen krachten hier ein Fahrradfahrer und ein Motorradfahrer zusammen. © Niko Mutschmann

Gegen 9.40 Uhr wollte ein Pedelec-Fahrer (77) die Eibenstocker Straße überqueren, um auf einen Rad- und Gehweg zu kommen.

Dabei krachte er laut Polizei auf der Eibenstocker Straße mit einem Motorradfahrer (52) zusammen, der in Richtung Steigerstraße unterwegs war.

"Beide Zweiradfahrer kamen zu Sturz und zogen sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den Senior zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus", so die Polizei weiter.

Auch der Motorradfahrer musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8000 Euro.