Fall um Killerwitwe geht weiter: Alle Beteiligten legen Revision gegen Urteil ein

Dresden - Der Fall um Killerwitwe Ramona B. (53) geht in die nächste Runde! Sowohl die Verteidiger als auch die Staatsanwaltschaft legten Revision gegen das jüngst ergangene Urteil ein. Das Landgericht Dresden hatte Ramona und ihren Mitangeklagten Claus T. (77) zu lebenslanger Haft verurteilt. Diese Entscheidung soll nun vom Bundesgerichtshof (BGH) überprüft werden.

Vor Gericht verbirgt die Angeklagte Ramona B. (53) ihr Gesicht hinter ihren langen Haaren. © Ove Landgraf

Am Mittwoch vergangene Woche fiel nach 44 Prozesstagen das Urteil: Die Kammer war überzeugt, dass Ramona ihren Ehemann, Anwalt Peter B. (†76), beim Joggen im Klipphausen im September 2024 mit einem GLK überfuhr. Ihr Motiv: Sie wollte an sein Millionen-Erbe.

Das Tatfahrauto beschaffte der langjährige Hausmeister des Paares, Claus T. Im Prozess beteuerte der Rentner, von dem "teuflischen Plan" Ramonas nichts gewusst zu haben. Er hätte ihr den Mercedes lediglich für eine "illegale Treibjagd" besorgt. Ramona dagegen schwieg selbst, bezichtigte aber über ihre Anwälte Claus der Tat.

Fast ein Jahr wurden Zeugen gehört, Gutachten verlesen, Chatverläufe zur Kenntnis genommen. Am Ende sah die Staatsanwaltschaft Ramona als Alleintäterin, forderte lebenslängliche Haft für sie. Für Claus dagegen Freispruch. Die Verteidiger hatten allesamt Freisprüche für ihre Mandanten gefordert.

Die urteilende Kammer aber war überzeugt, dass beide die Tat gemeinsam begingen und verurteilte sowohl die Witwe als auch den Hausmeister zu lebenslanger Haft. Zudem wurde bei Ramona die Schwere der Schuld festgestellt, was eine Entlassung nach frühestens 15 Jahren ausschließt.