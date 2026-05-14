Killerwitwe tötete Mann aus Habgier: Urteil gefallen!

Dresden - Lebenslang für die mutmaßliche Killer-Witwe und ihren Komplizen . Ramona B. (53) muss für immer hinter Gitter! Nach fast einem Jahr Prozess sprach das Landgericht Dresden die 53-Jährige am Mittwoch schuldig – lebenslang, dazu die besondere Schwere der Schuld. Auch ihr mutmaßlicher Komplize Claus T. (77) bekam lebenslang.

Killer-Witwe Ramona B. (53) nutzte ihre Haare, um ihr Gesicht komplett zu verbergen. © Ove Landgraf

Der Vorsitzende Richter Herbert Pröls ließ keinen Zweifel daran, was sich nach Überzeugung des Gerichts abgespielt hat: "Beide Angeklagte sind übereingekommen, entsprechend eines zuvor abgestimmten Tatplans Peter B. während seiner Joggingrunde zu töten."

Was wie ein schrecklicher Unfall aussah, war in Wahrheit ein kalt geplanter Mord. Am 27. September 2024 lauerte Ramona B. ihrem Ehemann auf einem abgelegenen Weg bei Klipphausen auf.

Von hinten raste sie mit einem Mercedes GLK in den 76-Jährigen hinein – mit 33 km/h. Der Mann wurde auf die Motorhaube geschleudert, stürzte auf die Straße. Doch damit nicht genug: Sie fuhr weiter – und überrollte ihn ein zweites Mal.

Der Richter schilderte das Ende des Opfers nüchtern, aber eindringlich: "Er verstarb innerhalb kürzester Zeit." Für das Gericht ist klar: Das Opfer hatte keine Chance. Heimtückisch, von hinten, völlig arglos – ein Mord, wie er brutaler kaum sein könnte.