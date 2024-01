Bauernprotest in Wiesbaden: Traktoren-Schar bremst Busverkehr

Sternfahrt mit Traktoren: Protestierende Bauern werden am Montag in Hessen und insbesondere in Wiesbaden für teils massive Verkehrsbehinderungen sorgen!

Von Florian Gürtler

Wiesbaden - Die Bauern protestieren gegen die Spar-Politik der Bundesregierung - und auch in Westhessen müssen Autofahrer deshalb mit teils massiven Verkehrsbehinderungen rechnen. Für den Montag ist eine Sternfahrt mit mehreren hundert Traktoren in der Landeshauptstadt Wiesbaden geplant!

Schon in den zurückliegenden Tagen kam es zu Protest-Aktionen von Landwirten. Mit dem Montag beginnt eine bundesweite Aktionswoche aller Bauernverbände in Deutschland. © Stefan Puchner/dpa Zwar soll dieser Protest erst um die Mittagszeit stattfinden, doch die Polizei wies im Vorfeld ausdrücklich darauf hin, dass wegen der großen Zahl an Traktoren aus dem ganzen Bundesland bereits ab den frühen Morgenstunden "grundsätzlich mit ausgeprägten Verkehrsbeeinträchtigungen in ganz Hessen" zu rechnen sei. Der Hessische Bauernverband gab bekannt, dass die Sternfahrt gegen 11 Uhr beginnen soll. Das Ziel der Traktoren ist demnach der Kochbrunnenplatz in Wiesbaden. Die Stadt Wiesbaden gab bekannt, dass mit etwa 800 Traktoren gerechnet werde. Autofahrer müssten sich auf Verkehrsbeeinträchtigungen im gesamten Bereich der Innenstadt einstellen! Für die Aufstellung zu der Sternfahrt soll die Mainzer Straße zwischen Kaiser-Friedrich-Ring und Siegfriedring ab 9 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Hessen Vor Start der neuen Regierung: Ministerpräsident Rhein betont "Brandmauer" zur AfD Alle Informationen zum großen Bauernprotest in und um Hessens Landeshauptstadt lest Ihr in unserem Ticker:

10.10 Uhr: Landwirte sorgen für Totalausfall des Busnetzes

Mittlerweile werden die Auswirkungen der Traktoren-Scharen auf Wiesbadens Straßen immer heftiger. Wie ein Sprecher bestätigte, sei der Busverkehr in der gesamten Stadt nahezu komplett zum Erliegen gekommen. Da Laufen die einzige Alternative ist, bietet sich hierdurch ein selten gesehenes Bild auf den Gehwegen.

Schon in den frühen Morgenstunden sorgten Hunderte Traktoren auf ihrem Weg nach Wiesbaden für Verkehrsbehinderungen. © Arne Dedert/dpa

9.48 Uhr: Unendlich lange Traktor-Schlange auf der Mainzer Straße

Jetzt wird es auch in der Innenstadt von Wiesbaden ernst. Etliche Traktoren aus dem Umland haben sich mittlerweile im Stadtzentrum eingefunden und blockieren die Mainzer Straße. Dennoch nehmen es die Steckengeblieben scheinbar (noch) mit Humor. Ein Lasterfahrer hupte inmitten des Mega-Staus die Melodie von "The Final Countdown".

9.05 Uhr: Verkehrslage in Wiesbaden noch ruhig, erste Formierungen laufen reibungslos

Wie die Polizei in der hessischen Landeshauptstadt mitteilte, sei der Verkehr am Morgen in der Stadt selbst noch verhältnismäßig ruhig. Auf umliegenden Bundesstraßen sowie der A66 habe es jedoch bereits erste Staus gegeben. Derweil liefe die Formation der Traktoren im Umfeld der Army Airbase zudem nahezu reibungslos ab.

Bei einer Protestaktion der Landwirte mit einer Schleifenroute durch die Innenstadt von Limburg nahmen in den frühen Morgenstunden mehr als die 300 angemeldeten Fahrzeuge samt lautstarkem Hupkonzert teil. © Christian Lademann/dpa

7.20 Uhr: Sternfahrt in Wiesbaden hat etliche Straßensperrungen zur Folge

Während für die Aufstellung zur geplanten Traktor-Sternfahrt in Wiesbaden die Mainzer Straße zwischen Kaiser-Friedrich-Ring und Siegfriedring ab 9 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden soll, führt der Weg der Landwirte von dort wohl dann über folgende Straßen: Lessingstraße

Friedrich-Ebert-Alle

Wilhelmstraße

Kureck

Taunusstraße

Georg-Zinn-Straße

Webergasse

Burgstraße

Rheinstraße

Gustav-Stresemann-Ring

Berliner Straße Es darf also im gesamten Bereich mit erheblichen Behinderungen bis in den späten Nachmittag hinein gerechnet werden.

7.15 Uhr: Erste Traktoren aus hessischen Großstädten in Richtung Wiesbaden unterwegs