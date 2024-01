Bauernproteste: "Zehntausende Trecker" wollen Deutschland lahmlegen! Eskaliert heute die Lage?

Deutschland - Ab dem heutigen Montag machen die Landwirte Ernst: In ganz Deutschland wollen laut Bauernverband "Zehntausende Trecker" kundgeben, protestieren - und vor allem: blockieren! Auf fast sämtlichen Autobahnen und in so ziemlich jeder Großstadt wird mit heftigen Staus gerechnet. Viele befürchten, dass die Lage weiter eskalieren könnte ...